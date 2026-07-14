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Calciomercato Roma, la società blinda anche Gollini: pronta la firma per il rinnovo

Edoardo Mattei
Pubblicato 2 ore fa il 14/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma, la società blinda anche Gollini: pronta la firma per il rinnovo

La Roma continua a lavorare sul fronte rinnovi. Dopo Dybala, Celick e Pellegrini, la società è pronta a blindare anche Pierluigi Gollini.

Secondo quanto riferito da Il Tempo, l’avventura in giallorosso di Pierluigi Gollini è destinata a continuare, almeno per un altro anno: fino al 30 giugno del 2028. Le due parti si incontreranno nei prossimi giorni per la firma ho

Nonostante il vice-Svilar non sia stato impiegato da Gasperini più di tanto (appena una presenza in Europa League contro il Panathinaikos), lo stesso allenatore e la società sono comunque pronti a puntarci e a dargli fiducia.
La prossima stagione si prospetta più che impegnativa visto anche la

Calciomercato Roma, la società blinda anche Gollini: pronta la firma per il rinnovo

La Roma continua a lavorare sul fronte rinnovi. Dopo Dybala, Celick e Pellegrini, la società è pronta a blindare anche Pierluigi Gollini.

Secondo quanto riferito da Il Tempo, l’avventura in giallorosso di Pierluigi Gollini è destinata a continuare, almeno per un altro anno: fino al 30 giugno del 2028. Le due parti si incontreranno nei prossimi giorni per la firma

Nonostante il vice-Svilar non sia stato impiegato da Gasperini più di tanto (appena una presenza in Europa League contro il Panathinaikos), lo stesso allenatore e la società sono comunque pronti a puntarci e a dargli fiducia.
La prossima stagione si prospetta più che impegnativa visto anche la Champions League, e l’esperienza di Gollini sotto questo punto di vista potrebbe tornare più che utile a Gasperini

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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