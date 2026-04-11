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Roma-Pisa, le pagelle dei quotidiani: Malen tritatutto

Redazione
Pubblicato 5 giorni fa il 11/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma-Pisa, le pagelle dei quotidiani: Malen tritatutto

Malen trascina la Roma con una tripletta contro il Pisa: giallorossi appaiati alla Juventus e a -1 dal Como.

PAGINE ROMANISTE (Andrea Di Geronimo) – Tre squilli, un protagonista assoluto: Donyell Malen. È l’olandese l’uomo copertina dell’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A, che decide RomaPisa con una prova fuori scala. Grazie alla sua tripletta, infatti, il centravanti — salito a dieci centri in dodici presenze — indirizza risultato e umore dell’ambiente.

All’Olimpico, però, non tutto scorre senza intoppi. La sfida lascia in eredità anche il problema muscolare di Pellegrini e le parole critiche di Ranieri nel prepartita. Ad ogni modo, la Roma è ora appaiata alla Juventus, in attesa che la Vecchia Signora affronti l’Atalanta a Bergamo, e si porta a -1 dal Como, impegnato in casa contro l’Inter. Di seguito le pagelle dei giallorossi.

Le pagelle dei quotidiani

La Gazzetta dello Sport

Svilar 7; Ghilardi 6, N’Dicka 6.5, Hermoso 6; Çelik 6 (Angeliño 6), Cristante 6, Pisilli 6.5, Rensch 6.5 (Venturino sv); Soulé 6.5 (El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (El Shaarawy 6.5); Malen 8.5 (Vaz 6). All: Gasperini 7.

Corriere dello Sport

Svilar 7; Ghilardi 7, N’Dicka 6, Hermoso 6.5; Çelik 6.5 (Angeliño sv), Cristante 6.5, Pisilli 7, Rensch 6.5 (Venturino sv); Soulé 7 (El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (El Shaarawy 6); Malen 9 (Vaz sv). All: Gasperini 7.5.

Tuttosport

Svilar 6.5; Ghilardi 6, N’Dicka 6.5, Hermoso 6; Çelik 6 (Angeliño sv), Cristante 6, Pisilli 6, Rensch 6.5 (Venturino sv); Soulé 5.5 (El Aynaoui 6), Pellegrini 5.5 (El Shaarawy 6); Malen 9 (Vaz sv). All: Gasperini 7.

Corriere della Sera

Svilar 7; Ghilardi 6.5, N’Dicka 6, Hermoso 6; Çelik 6 (Angeliño sv), Cristante 6, Pisilli 6.5, Rensch 6.5 (Venturino sv); Soulé 6.5 (El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (El Shaarawy 6); Malen 8 (Vaz sv). All: Gasperini 6.5.

La Repubblica

Svilar 6.5; Ghilardi 6.5, N’Dicka 7, Hermoso 6.5; Çelik 6.5 (Angeliño sv), Cristante 6.5, Pisilli 6.5, Rensch 6.5 (Venturino sv); Soulé 6.5 (El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (El Shaarawy 6); Malen 8.5 (Vaz sv). All: Gasperini 7.

Il Messaggero

Svilar 7; Ghilardi 6, N’Dicka 6, Hermoso 6; Çelik 6.5 (Angeliño sv), Cristante 6.5, Pisilli 6, Rensch 6.5 (Venturino sv); Soulé 6.5 (El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (El Shaarawy 6); Malen 8 (Vaz sv). All: Gasperini 7.

AS ROMA

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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