Serie A, si riparte in prima serata: ufficiali gli orari delle prime giornate

La Serie A 2026/27 scalda i motori e la Lega ha definito la programmazione delle prime giornate.

Il ritorno

La Serie A 2026/27 è pronta ad alzare il sipario. Il campionato scatterà sabato 22 agosto e la Lega Serie A ha ufficializzato la distribuzione degli orari per le prime due giornate. L’obiettivo è quello di garantire una programmazione più lineare, concentrando le gare in sole due finestre orarie e limitando al massimo le contemporaneità.

Il calendario

Le novità

Il calendario prevede, per il primo turno, quattro partite sabatoe altrettanti alle. Lo stesso schema verrà riproposto domenica 23 agosto, mentre la giornata inaugurale si concluderà lunedì 24 agosto con una gara alle 18:30 e una alle 20:45. Anche la seconda giornata seguirà la medesima impostazione, con tutte le partite distribuite esclusivamente nelle due fasce serali.

Dalla terza giornata tornerà la tradizionale programmazione del weekend, con una distribuzione più ampia degli orari. Bisognerà invece attendere il quarto turno per rivedere. Una scelta che punta a rendere più ordinato e facilmente fruibile l’avvio del nuovo campionato.