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Serie A, si riparte in prima serata: ufficiali gli orari delle prime giornate

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 24/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, si riparte in prima serata: ufficiali gli orari delle prime giornate

La Serie A 2026/27 scalda i motori e la Lega ha definito la programmazione delle prime giornate.

Il ritorno

La Serie A 2026/27 è pronta ad alzare il sipario. Il campionato scatterà sabato 22 agosto e la Lega Serie A ha ufficializzato la distribuzione degli orari per le prime due giornate. L’obiettivo è quello di garantire una programmazione più lineare, concentrando le gare in sole due finestre orarie e limitando al massimo le contemporaneità.

Il calendario

Il calendario prevede, per il primo turno, quattro partite sabato 22 agosto con due incontri alle 18:30 e altrettanti alle 20:45. Lo stesso schema verrà riproposto domenica 23 agosto, mentre la giornata inaugurale si concluderà lunedì 24 agosto con una gara alle 18:30 e una alle 20:45. Anche la seconda giornata seguirà la medesima impostazione, con tutte le partite distribuite esclusivamente nelle due fasce serali.

Le novità

Dalla terza giornata tornerà la tradizionale programmazione del weekend, con una distribuzione più ampia degli orari. Bisognerà invece attendere il quarto turno per rivedere l’appuntamento delle 12:30 della domenica, che farà il proprio esordio stagionale soltanto a settembre. Una scelta che punta a rendere più ordinato e facilmente fruibile l’avvio del nuovo campionato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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