Pronto l’assalto a Greenwood

La Roma prepara l’offerta per Greenwood, pronto un pagamento diviso in due tranche. C’è già l’accordo con il calciatore a 4,5 milioni più bonus.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Chiaro, per D’Amico queste sono le ore importantissime per riuscire a chiudere le cessioni e, di conseguenza le plusvalenze utili per il settlement agreement. Ma al tempo stesso la corsa della Roma a Mason Greenwood sta entrando nella fase più calda. Il fattore tempo potrebbe infatti diventare decisivo, perché il Marsiglia ha bisogno di generare importanti entrate entro il 30 giugno per sistemare una situazione finanziaria delicata. Dopo i contatti tra Dan Friedkin e Frank McCourt, il club giallorosso è pronto a presentare una nuova offerta: una parte immediata tra i 15 e i 20 milioni e il resto dilazionato, una formula che consentirebbe ai francesi di registrare l’intera operazione nel bilancio 2026 e ottenere la plusvalenza necessaria.