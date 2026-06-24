La lista di Gasperini

Greenwood l’obiettivo principale, a sinistra piace Tel. Sulle fasce il nome è quello di Molina. Gasperini chiede anche un vice-Hermoso. Camara o Ostigard se partono Koné o Ndicka.

La Gazzetta dello Sport (A.D’Urso) – Quattro rinforzi, a partire da Mason Greenwood, priorità della Roma, più un quinto acquisto legato all’eventuale partenza di Manu Koné entro giugno in ottica Settlement Agreement con l’Uefa. Si, una cinquina da Champions. Al centro di tutto, tecnico rivoluzionario e “manager” che “tratta” anche i giocatori in entrata convincendoli al telefono, Gian Piero Gasperini ha consegnato ieri la sua lista di rinforzi al ds Tony D’Amico e al vicepresidente Ryan Friedkin, prima di tornare in vacanza per qualche giorno nella sua Arenzano in attesa del raduno fissato per il 13 luglio a Trigoria.

L’attaccante dell’e il padre-agente hanno avuto più colloqui col tecnico. E Mason ha rassicurato ladandole la precedenza rispetto agli altri club sulle sue tracce da settimane, a cominciare dal. Con l’inglese la casella dell’esterno destro si riempirebbe nel modo migliore. Mentre a sinistra, divenuto inarrivabile, il club potrebbe virare sudel, seguito nella scorsa stagione da Massara.

Ma nel piano di Gasp ci sono anche altri tre ruoli da coprire. Due certi. Il primo riguarda l’esterno basso, che dovrà essere un giocatore di spinta. L’argentino Nahuel Molina dell’Atletico Madrid è il preferito, è al Mondiale e col club andrà in scadenza nel giugno 2027. Il secondo elemento di cui ha bisogno Gasp è un difensore abile sul centro-sinistra: un vice di Mario Hermoso che possa far rifiatare lo spagnolo.

Potrebbe essere necessità immediata l’ingaggio di un mediano nel caso in cui dovesse partire Koné a stretto giro. El Aynaoui è in crescita e per Gasp diventerà un titolare consistente. L’eventuale sostituto di Konè ptrebbe essere Lamine Camara del Monaco, obiettivo più concreto del costosissimo Ayyoub Bouaddi. Discorso simile a quello di Koné per Evan Ndicka: dovesse essere lui il giocatore da sacrificare per ragioni di bilancio il sostituto sarebbe Leo Ostigard del Genoa, gradito a Gasp.