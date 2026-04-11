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Roma–Pisa, la moviola dei quotidiani: Feliciani promosso con riserva

Redazione
Pubblicato 5 giorni fa il 11/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma–Pisa, la moviola dei quotidiani: Feliciani promosso con riserva

Direzione complessivamente sufficiente per Feliciani in Roma-Pisa, tra decisioni corrette e dubbi su episodi chiave e gestione dei cartellini.

Direzione tutto sommato sufficiente per Ermanno Feliciani, ma non priva di episodi destinati a far discutere. Il metro adottato in RomaPisa appare coerente nelle ammonizioni principali, mentre restano alcune zone grigie nei contatti in area e nella gestione dei cartellini, soprattutto nella ripresa, dove manca uniformità nelle decisioni chiave.

La moviola dei quotidiani

La Gazzetta dello Sport

Al 15′, testa di Cristante in area pisana: Touré ribatte di petto pieno, niente rigore. Al 21′, giallo coerente a Touré stesso su Rensch. Corretto non ammonire Calabresi su Pellegrini. Nella ripresa, al 17′, entrata non leggera di Akinsanmiro su El Shaarawy, Feliciani dà il vantaggio ma il cartellino manca. Al 24′, Aebischer ignora completamente il pallone e agisce di braccia e ostruzione su ElSha, più rigore che no. Al 43′, Cristante trattiene Piccinini ma non lo strattona, poco per assegnare un penalty.

FELICIANI: 5.5

Corriere dello Sport

Partita relativamente semplice per il fischietto di Teramo, che deve gestire pochi episodi e quando può lascia giocare. Tuttavia, non manca qualche sbavatura. Corrette le due ammonizioni per Touré e Çelik, ma ne manca una per Calabresi che frana su Pellegrini sulla propria trequarti. Nessuna perplessità sulle tre reti segnate da Malen. Sulla prima Caracciolo viene tradito da un rimbalzo e la posizione di partenza è regolare, così come nell’occasione della tripletta. Sul secondo centro Rensch anticipa nettamente con la punta del piede.

Niente mani di Touré, molti dubbi invece sul contatto El ShaarawyAebischer, il centrocampista del Pisa si disinteressa del pallone e usa entrambe le mani atterrando in area l’attaccante romanista. Proteste anche da parte dei nerazzurri per un fallo di Cristante su Piccinini: i due vengono a contatto fuori area, poi il gioco prosegue per il vantaggio, sull’azione successiva il numero 4 della Roma usa il braccio, il giocatore ospite accentua la caduta. Nel primo tempo, su un calcio d’angolo, lo stesso capitano capitolino ci prova di testa, la palla impatta sul petto di Touré, non c’è fallo di mano.

FELICIANI: 6

AS ROMA

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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