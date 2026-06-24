Roma, occhi in Premier: Bergvall stuzzica Gasperini, torna di moda anche O’Riley

La Roma continua a pianificare il futuro del centrocampo e guarda con attenzione al mercato inglese.

Le strategie

Il mercato della Roma si muove anche a centrocampo, dove la situazione di Manu Koné continua a essere monitorata con attenzione. Secondo quanto riportato da Leggo, il francese ex Borussia Mönchengladbach sarebbe tra i giocatori che potrebbero lasciare Trigoria e, per questo motivo, Gian Piero Gasperini starebbe già valutando alcuni possibili sostituti. Tra i nomi finiti sul taccuino del tecnico c’è quello di Lucas Bergvall, talento svedese classe 2006 di proprietà del Tottenham.

Operazione possibile

Le alternative

Il giovane centrocampista, attualmente impegnato con laal Mondiale, viene valutato circadal club londinese. Una cifra importante che potrebbe spingere laa studiare formule alternative, con il prestito che rappresenterebbe l’ipotesi più percorribile. A rendere interessante la pista c’è anche la volontà del giocatore, che avrebbe manifestato il desiderio di cambiare squadra e disputare la, traguardo che ilnon può garantirgli nella prossima stagione.

Sempre dalla Premier League arriva un altro nome già noto ai dirigenti giallorossi: quello di Matt O’Riley. Il centrocampista danese del Brighton, reduce dall’esperienza in prestito al Marsiglia, era stato accostato alla Roma già in passato e continua a essere un profilo apprezzato. Due piste differenti ma accomunate dalla volontà del club di farsi trovare pronto qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Koné.