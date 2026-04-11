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Il Don detta legge: Malen illumina la Roma, ma le ombre restano

Redazione
Pubblicato 20 ore fa il 11/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Il Don detta legge: Malen illumina la Roma, ma le ombre restano

Pagine Romaniste (G. Rufino) – Per una sera, o forse solo per tre minuti, la Roma riporta tutto sul campo. Il tempo necessario a Donyell Malen per sbloccare una gara mai davvero in discussione e poi prendersela definitivamente con una tripletta, la prima della sua stagione. Il 3-0 contro il Pisa rilancia i giallorossi anche in classifica: quinto posto, aggancio alla Juventus e un solo punto dal Como, con la corsa Champions ancora aperta.

Eppure il rumore fuori dal campo continua a coprire tutto. Le parole di Claudio Ranieri prima della partita hanno riacceso tensioni mai sopite, soprattutto attorno alla posizione di Gian Piero Gasperini. In un momento così delicato, la sensazione è che manchi ancora quella compattezza necessaria per dare continuità ai risultati.

La Roma vince e si aggrappa al talento dei suoi uomini migliori, ma resta sospesa tra ciò che mostra in campo e ciò che si muove fuori. La strada è ancora lì, a portata, ma per imboccarla davvero servirà qualcosa in più di una notte firmata Malen.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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