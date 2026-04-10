Pagine Romaniste – Non è ancora il momento dei verdetti, ma la sfida contro il Pisa assume un peso specifico importante per la stagione della Roma. Dopo lo stop nel big match, i giallorossi sono chiamati a reagire subito per non compromettere la corsa agli obiettivi europei.

Reduce dalla pesante sconfitta contro, latorna tra le mura amiche con l’obiettivo di rialzarsi immediatamente. Il piazzamento inresta distante quattro punti, ma ancora alla portata, mentre alle spalle incombe l’Atalanta, pronta ad approfittare di eventuali passi falsi. Ha l’occasione di dare un segnale forte e rimettere in carreggiata una corsa europea ancora tutta da scrivere.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

I giallorossi partono forte:sfrutta un errore difensivo die buca. La squadra di Gasperini coni l passare dei minuti sembra rilassarsi troppo, tanto che i toscani si rendono pericolosi in contropiede con. Serve un grande Svilar. Il portiere manda una scossa ai suoi, che prima con un incrocio di Pellegrini su punizione e poi, con il nono gol in campionato di Malen, vanno al riposo forti del doppio vantaggio. Da segnalare un problema per Pellegrini, accusato al termine del primo tempo. La serata dell’Olimpico ha un protagonista ed è il numero 14 di Gasp: ad inizio ripresa mette il pallone in borsa e sigla la prima tripletta stagionale di tutta la Serie A. L a Roma gestisce agevolmente il vantaggio e porta a casa la vittoria con una prestazione in crescendo. Adesso ci mettiamo comodi, in attesa dei risultati di Juventus e Como, attesi da incontri difficili, rispettivamente contro Atalanta e Inter

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.

A disp.: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, Seck, Mirra, Angelino, Tsimikas, Venturino, El Shaarawy, Zaragoza,El Aynaoui, , Vaz

All.: Gian Piero Gasperini

Ballottaggi: Pisilli/El Aynaoui, Ghilardi.

In dubbio: –

Diffidati: Mancini, El Aynaoui.

Squalificati: –

Indisponibili: Mancini, Dovbyk, Ferguson, Dybala, Koné, Wesley.

PISA (3-4-3): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Touré, Angori; Moreo, Tramoni, Meister.

A disp.: Nicolas, Scuffet, Albiol, Coppola F., Bozhinov, Cuadrado, Loyola, Aebischer, Piccinini G., Stengs, Akinsanmiro, Stojilkovic, Durosinmi

All.: Oscar Hiljemark

Ballottaggi: –

In dubbio: –

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Marin M, Vura, Denoon, Iling Jr.

Arbitro: Feliciani.

Assistenti: Bingoni-Tedoni.

IV UOMO: Mariani.

VAR: Giua.

AVAR: Di Paolo.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

LIVE

FINE PARTITA

90’+4′ VINCIAMO NOI.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

83′- Cambio Pisa: esce Calabresi, entra Coppola Cambio Roma: esce Resnch, entra Venturino

83′- Parata facile di Svilar sul tiro del subentrato Durosimi

77′- Cambi Roma: dentro Vaz e Angelino fuori Rensch e Malen

72′-Fuori Tramoni e Moreo dentro Durosimi e Loyola

69′- El Shaarawy entra in area del Pisa salta un uomo e poi viene steso ma l’arbitro non lo reputa fallo 65′-Entra El Aynaoui al posto di Soulé

54′-D oppio cambio Pisa: dentro Akinsamiro e Piccinini al posto di Hojholt e Touré

52′- GOL DELLA ROMAAAAAAA SONO 3 DI MALENNNNNN. TRE.

50′- Ammonito Celik.

47′- Hojholt calcia addosso a Svilar dopo un gran bell’inserimento: i toscani sono ripartiti meglio

46′- Angolo Pisa dopo una bella discesa di Canestrelli sulla sinistra

45′ Fuori Pellegrini per infortunio entra El Sharawy

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′- Saranno due i minuti di recupero

43′- GOLLLL DELLA ROMMMMAAAAAAA- Ancora Malen, tap-in vincente dopo un flipper in area toscana

42′- Incrocio dei pali folle di Pellegrini su una punizione quasi perfetta

41′- Fallo al limite dell’area su Pellegrini: punizione da posizione invitante

33′- Tiro di Caracciolo dalla distanza che però si spegne a lato e non impensierisce Svilar

30′- Partita bloccata: la Roma prova a raddoppiare ma commette tantissimi errori tecnici, il Pisa quando riparte può fare male.

20′ Prima ammonizone del Match: la vittima è Tourè, sanzionato per un brutto fallo su Rensch all’altezza della bandierina.

17′ – Grande parata di Svilar su Tramoni.

14′- Angolo per noi dopo un’azione sulla fascia destra di Pellegrini e Rensch, battuto male. Tentativo di contropiede per i toscani che sprecano tutto

11′- Angolo Pisa: Aebischer calcia alto e non impensierisce Svilar

4′- Rensch a terra dopo uno scontro testa-testa con Toure

3- GOOOOOOLLLLL DELLA ROMAAAAAA- Malen approfitta dell’errore di Caracciolo e porta in vantaggio i suoi

1- Inizia la partita all’Olimpico.