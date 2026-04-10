Pagine Romaniste – Non è ancora il momento dei verdetti, ma la sfida contro il Pisa assume un peso specifico importante per la stagione della Roma. Dopo lo stop nel big match, i giallorossi sono chiamati a reagire subito per non compromettere la corsa agli obiettivi europei.Reduce dalla pesante sconfitta contro l’Inter, la Roma torna tra le mura amiche con l’obiettivo di rialzarsi immediatamente. Il piazzamento in Champions League resta distante quattro punti, ma ancora alla portata, mentre alle spalle incombe l’Atalanta, pronta ad approfittare di eventuali passi falsi. Ha l’occasione di dare un segnale forte e rimettere in carreggiata una corsa europea ancora tutta da scrivere. I giallorossi partono forte: Malen sfrutta un errore difensivo di Caracciolo e buca Semper. La squadra di Gasperini coni l passare dei minuti sembra rilassarsi troppo, tanto che i toscani si rendono pericolosi in contropiede con Tramoni. Serve un grande Svilar. Il portiere manda una scossa ai suoi, che prima con un incrocio di Pellegrini su punizione e poi, con il nono gol in campionato di Malen, vanno al riposo forti del doppio vantaggio. Da segnalare un problema per Pellegrini, accusato al termine del primo tempo. La serata dell’Olimpico ha un protagonista ed è il numero 14 di Gasp: ad inizio ripresa mette il pallone in borsa e sigla la prima tripletta stagionale di tutta la Serie A. L a Roma gestisce agevolmente il vantaggio e porta a casa la vittoria con una prestazione in crescendo. Adesso ci mettiamo comodi, in attesa dei risultati di Juventus e Como, attesi da incontri difficili, rispettivamente contro Atalanta e Inter
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, Seck, Mirra, Angelino, Tsimikas, Venturino, El Shaarawy, Zaragoza,El Aynaoui, , Vaz
All.: Gian Piero Gasperini
Ballottaggi: Pisilli/El Aynaoui, Ghilardi.
In dubbio: –
Diffidati: Mancini, El Aynaoui.
Squalificati: –
Indisponibili: Mancini, Dovbyk, Ferguson, Dybala, Koné, Wesley.
PISA (3-4-3): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Touré, Angori; Moreo, Tramoni, Meister.
A disp.: Nicolas, Scuffet, Albiol, Coppola F., Bozhinov, Cuadrado, Loyola, Aebischer, Piccinini G., Stengs, Akinsanmiro, Stojilkovic, Durosinmi
All.: Oscar Hiljemark
Ballottaggi: –
In dubbio: –
Diffidati: –
Squalificati: –
Indisponibili: Marin M, Vura, Denoon, Iling Jr.
Arbitro: Feliciani.
Assistenti: Bingoni-Tedoni.
IV UOMO: Mariani.
VAR: Giua.
AVAR: Di Paolo.
Marcatori:
Ammoniti:
Espulsi:
LIVE
FINE PARTITA
90’+4′ VINCIAMO NOI.
90′ Saranno 4 i minuti di recupero
83′- Cambio Pisa: esce Calabresi, entra Coppola Cambio Roma: esce Resnch, entra Venturino
83′- Parata facile di Svilar sul tiro del subentrato Durosimi
77′- Cambi Roma: dentro Vaz e Angelino fuori Rensch e Malen
72′-Fuori Tramoni e Moreo dentro Durosimi e Loyola
54′-D oppio cambio Pisa: dentro Akinsamiro e Piccinini al posto di Hojholt e Touré
52′- GOL DELLA ROMAAAAAAA SONO 3 DI MALENNNNNN. TRE.
50′- Ammonito Celik.
47′- Hojholt calcia addosso a Svilar dopo un gran bell’inserimento: i toscani sono ripartiti meglio
46′- Angolo Pisa dopo una bella discesa di Canestrelli sulla sinistra
45′ Fuori Pellegrini per infortunio entra El Sharawy
SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
45′- Saranno due i minuti di recupero
43′- GOLLLL DELLA ROMMMMAAAAAAA- Ancora Malen, tap-in vincente dopo un flipper in area toscana
42′- Incrocio dei pali folle di Pellegrini su una punizione quasi perfetta
41′- Fallo al limite dell’area su Pellegrini: punizione da posizione invitante
33′- Tiro di Caracciolo dalla distanza che però si spegne a lato e non impensierisce Svilar
30′- Partita bloccata: la Roma prova a raddoppiare ma commette tantissimi errori tecnici, il Pisa quando riparte può fare male.
20′ Prima ammonizone del Match: la vittima è Tourè, sanzionato per un brutto fallo su Rensch all’altezza della bandierina.
17′ – Grande parata di Svilar su Tramoni.
14′- Angolo per noi dopo un’azione sulla fascia destra di Pellegrini e Rensch, battuto male. Tentativo di contropiede per i toscani che sprecano tutto
11′- Angolo Pisa: Aebischer calcia alto e non impensierisce Svilar
4′- Rensch a terra dopo uno scontro testa-testa con Toure
3- GOOOOOOLLLLL DELLA ROMAAAAAA- Malen approfitta dell’errore di Caracciolo e porta in vantaggio i suoi
1- Inizia la partita all’Olimpico.