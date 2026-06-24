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Pulisic tentato dagli USA: offerta monstre da New York, la Roma osserva

Redazione
Pubblicato 26 secondi fa il 24/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Pulisic tentato dagli USA: offerta monstre da New York, la Roma osserva

Il futuro di Christian Pulisic potrebbe animare il mercato estivo. L’esterno del Milan è finito nel mirino del New York City. 

Lo scenario

La Roma continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi e tra i profili seguiti ci sarebbe anche Christian Pulisic. Lo statunitense del Milan sta riflettendo sul proprio futuro e le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se proseguirà la sua avventura in rossonero o se prenderà in considerazione nuove destinazioni. Da Trigoria, per il momento, si osserva l’evolversi della situazione senza affondare il colpo.

L’offerta americana

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il New York City avrebbe presentato all’entourage del giocatore una proposta molto importante: un contratto quinquennale da 10 milioni di dollari a stagione. Un’offerta che testimonia la volontà del club statunitense di riportare in patria uno dei simboli del calcio americano, anche se la priorità del giocatore sembrerebbe ancora quella di proseguire la propria carriera in Europa.

La posizione della Roma

In questo contesto, la Roma resta alla finestra. L’eventuale fattibilità di un’operazione per Pulisic dipenderà da diversi fattori, a partire dalle richieste economiche del Milan e soprattutto dalla volontà del calciatore. L’interesse giallorosso è concreto, ma qualsiasi sviluppo sarà inevitabilmente legato alle decisioni del diretto interessato e alle mosse degli altri club coinvolti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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