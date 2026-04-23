L’avvicinamento a Bologna-Roma entra nel vivo e, come da tradizione, passa anche dalle parole del tecnico alla vigilia.
Roma, domani la conferenza stampa di Gasperini
Gian Piero Gasperini parlerà domani alle 13.30 dalla sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, per presentare la sfida tra Bologna e Roma. Il match, valido per la 34ª giornata di campionato, è in programma sabato alle ore 18 allo stadio Dall’Ara.Il tecnico giallorosso risponderà alle domande dei cronisti, offrendo indicazioni su condizione della squadra, possibili scelte di formazione e approccio a una gara delicata nella corsa agli obiettivi stagionali. Un passaggio chiave per capire l’umore della Roma alla vigilia della trasferta emiliana.