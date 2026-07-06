Roma, anche Pellegrini verso il rinnovo: accordo vicino fino al 2029

La Roma continua a lavorare per consolidare il gruppo a disposizione di Gian Piero Gasperini.

L’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Roma e Lorenzo Pellegrini sarebbero a un passo dall’accordo per il rinnovo. Dopo alcuni giorni di incertezza legati alla naturale scadenza del precedente contratto, le parti avrebbero intensificato i contatti e la volontà comune sarebbe quella di arrivare alla fumata bianca nel giro di poco tempo.

Durata e cifre dell’intesa

Rifiutato il Besiktas

L’accordo dovrebbe prevedere un, con un ingaggio dia stagione più bonus. Sono attesi nuovi incontri nelle prossime ore per definire gli ultimi dettagli e mettere nero su bianco l’intesa.

Nel frattempo, Pellegrini avrebbe respinto l’offerta del Besiktas, confermando la volontà di proseguire la propria avventura nella Capitale. La linea tracciata dalla Roma è chiara: su richiesta di Gian Piero Gasperini, il club punta a confermare i propri leader e a costruire continuità attorno ai giocatori più rappresentativi della rosa.