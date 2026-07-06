Roma, anche Pellegrini verso il rinnovo: accordo vicino fino al 2029

La Roma continua a lavorare per consolidare il gruppo a disposizione di Gian Piero Gasperini.
L’indiscrezione
Secondo quanto riportato da Tuttosport, Roma e Lorenzo Pellegrini sarebbero a un passo dall’accordo per il rinnovo. Dopo alcuni giorni di incertezza legati alla naturale scadenza del precedente contratto, le parti avrebbero intensificato i contatti e la volontà comune sarebbe quella di arrivare alla fumata bianca nel giro di poco tempo.
Durata e cifre dell’intesaL’accordo dovrebbe prevedere un nuovo contratto fino al 2029, con un ingaggio di 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Sono attesi nuovi incontri nelle prossime ore per definire gli ultimi dettagli e mettere nero su bianco l’intesa.
Rifiutato il Besiktas
Nel frattempo, Pellegrini avrebbe respinto l’offerta del Besiktas, confermando la volontà di proseguire la propria avventura nella Capitale. La linea tracciata dalla Roma è chiara: su richiesta di Gian Piero Gasperini, il club punta a confermare i propri leader e a costruire continuità attorno ai giocatori più rappresentativi della rosa.