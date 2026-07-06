Roma, Tresoldi piace ma resta sullo sfondo: nessun contatto col Brugge, priorità Greenwood

Nicolò Tresoldi è uno dei profili seguiti dalla Roma per rinforzare l’attacco, ma al momento la trattativa non è ancora entrata nel vivo.

La situazione

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, nel corso di un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, non ci sono stati contatti ufficiali tra la Roma e il Club Brugge per Nicolò Tresoldi. L’attaccante italo-tedesco è un profilo particolarmente gradito a Gian Piero Gasperini, ma la società belga non avrebbe alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste economiche.

Greenwood resta la priorità

Tutto passa da Dovbyk

In questa fase del mercato, laè totalmente concentrata sull’operazione, considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Per questo motivo, il dossierè destinato a rimanere momentaneamente in secondo piano, in attesa di capire come evolveranno le trattative principali.

L’eventuale assalto a Tresoldi potrebbe concretizzarsi soltanto dopo la cessione di Artem Dovbyk, attaccante che continua ad avere estimatori sul mercato, tra cui anche il Genoa di Daniele De Rossi. Solo dopo aver definito il futuro dell’ucraino, la Roma potrà valutare se affondare il colpo per il giovane centravanti del Club Brugge o orientarsi su altre alternative.