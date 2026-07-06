La Roma, nonostante la mancata cessione di un big, continua a guadagnare e lo fa grazie ai suoi giovani.
Dopo la cessione di Romano al Cagliari e l’aria d’addio su Mannini, Nardin e Cherubini, nella lista delle cessioni giallorosse, si inserisce anche Emanuele Lulli, terzino destro classe 2007, finito nel mirino dell’Avellino.
L’Avellino vuole chiudere per Lulli: prestito con opzione d’acquisto
Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira attraverso il proprio profilo X, la trattativa tra le parti sarebbe in fase avanzata per una soluzione basata su un prestito con opzione di acquisto a favore del club irpino. L’operazione permetterebbe al giovane difensore di accumulare minuti ed esperienza in un campionato competitivo come la Serie B.
La Roma, però, vuole mantenere un controllo sul futuro del giocatore. Per questo motivo sarebbe prevista l’introduzione di una clausola di recompra, strumento sempre più utilizzato dai club per non perdere definitivamente il controllo sui propri talenti.