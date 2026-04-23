ULTIM'ORA
Calciomercato, la FIGC rilascia la data di apertura e chiusura AIA, De Meo svela il codice Rocchi: “Tutti lo sapevano anche se vietato dal protocollo” Settore giovanile, nessun dietrofront di Tarantino: sarà il nuovo responsabile giallorosso Assogna: “Gasperini spinge per i rinnovi dei senatori. La cessione di Koné sarebbe il male minore” Zaccagni preoccupa la Lazio: derby a rischio per il capitano Derby caldo già fuori dal campo: via alla seconda fase biglietti Roma, resa dei conti con Massara: il club guarda già al dopo Celik tiene in ansia la Roma: oggi gli esami decisivi e futuro in bilico La UEFA avverte l’Italia: in caso di commissariamento salta EURO2032 Mercato Roma, Gasperini indica in Dodo un obiettivo per le fasce
NEWS
BREAKING

Dybala vede il Bologna: rientro vicino, è sfida con El Shaarawy

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 23/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Dybala vede il Bologna: rientro vicino, è sfida con El Shaarawy

La Joya oggi ha lavorato interamente con i compagni e filtrano buone sensazioni in vista della trasferta di sabato.

Roma, vicino il rientro di Dybala

Paulo Dybala ha svolto l’intera seduta odierna con il gruppo nel centro sportivo Fulvio Bernardini, tornando pienamente a disposizione dopo l’assenza che dura dallo scorso 25 gennaio. La Roma continua la preparazione in vista della sfida contro il Bologna e filtra ottimismo sulle condizioni dell’argentino, soprattutto dopo l’aumento progressivo dei carichi di lavoro negli ultimi giorni.

Come riportato da Sky Sport, resta però ancora aperto il dubbio sulla titolarità: la decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, ma Dybala è già in ballottaggio con Stephan El Shaarawy per una maglia dal primo minuto. Possibile impiego al fianco di Soulé, alle spalle dell’inamovibile Malen, in una Roma che spera di ritrovare la sua “Joya” proprio nel momento più delicato.

#asr #asroma #Bologna #Dybala #El shaarawy #Roma #Serie A #Trigoria

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

181046 articoli

ARTICOLI CORRELATI