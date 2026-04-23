Dybala vede il Bologna: rientro vicino, è sfida con El Shaarawy

La Joya oggi ha lavorato interamente con i compagni e filtrano buone sensazioni in vista della trasferta di sabato.
Roma, vicino il rientro di Dybala
Paulo Dybala ha svolto l’intera seduta odierna con il gruppo nel centro sportivo Fulvio Bernardini, tornando pienamente a disposizione dopo l’assenza che dura dallo scorso 25 gennaio. La Roma continua la preparazione in vista della sfida contro il Bologna e filtra ottimismo sulle condizioni dell’argentino, soprattutto dopo l’aumento progressivo dei carichi di lavoro negli ultimi giorni.Come riportato da Sky Sport, resta però ancora aperto il dubbio sulla titolarità: la decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, ma Dybala è già in ballottaggio con Stephan El Shaarawy per una maglia dal primo minuto. Possibile impiego al fianco di Soulé, alle spalle dell’inamovibile Malen, in una Roma che spera di ritrovare la sua “Joya” proprio nel momento più delicato.