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“Solo la Roma”: al via la campagna abbonamenti 2026/27, ecco tutte le date

Guido Rufino
Pubblicato 25 secondi fa il 06/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
“Solo la Roma”: al via la campagna abbonamenti 2026/27, ecco tutte le date

La Roma ha ufficializzato il lancio della campagna abbonamenti per la stagione 2026/27, un’annata speciale che accompagnerà il club verso il centenario.

Il comunicato del club

La Roma ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali l’apertura della campagna abbonamenti 2026/27. La vendita prenderà il via mercoledì 8 luglio alle ore 10:00, con una prima fase dedicata al rinnovo degli abbonamenti. Il claim scelto dal club, “Solo la Roma”, richiama il senso di appartenenza del popolo romanista e rende omaggio a una delle coreografie più iconiche della storia del Derby.

Le fasi della vendita

La prima finestra sarà riservata ai tifosi che intendono confermare il proprio posto allo Stadio Olimpico. A partire dalle 10:00 di mercoledì 8 luglio sarà infatti possibile procedere con il rinnovo dell’abbonamento, mentre il club ha invitato i sostenitori a consultare la pagina dedicata per conoscere nel dettaglio tutte le fasi della vendita, le modalità di acquisto e i prezzi previsti per la nuova stagione.

Verso un’annata speciale

La stagione 2026/27 avrà un significato particolare per il mondo romanista, rappresentando il percorso di avvicinamento al centenario della società. Attraverso la campagna “Solo la Roma”, il club punta a rafforzare ancora di più il legame con i propri tifosi, chiamati a sostenere la squadra di Gian Piero Gasperini in un’annata ricca di aspettative e di appuntamenti importanti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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