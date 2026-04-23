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Derby senza Curva Nord: “Noi del tifo organizzato abbiamo deciso di non entrare allo stadio”

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 23/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Derby senza Curva Nord: “Noi del tifo organizzato abbiamo deciso di non entrare allo stadio”

Clima già incandescente in vista del derby della Capitale, con una decisione destinata a far discutere e incidere sull’atmosfera della stracittadina. 

Derby, Curva Nord non presente

La Curva Nord ha deciso di non entrare allo stadio per la sfida contro la Roma, in programma il 17 (o 18) maggio. Una scelta forte comunicata attraverso i canali social del tifo organizzato, che rompe con la tradizione e che punta a mandare un segnale chiaro alla società, preferendo vivere il pre-partita lontano dagli spalti, precisamente nella zona di Ponte Milvio. Ecco il comunicato:

Capiamo l’importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell’altra sponda. Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle, cosa che noi non siamo! Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma – Lazio del 17 (o 18) Maggio. Rimarremo fuori, a Ponte Milvio, per vivere insieme il più classico dei pre-derby“.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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