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Dovbyk a Bologna:

Edoardo Mattei
Pubblicato 3 ore fa il 28/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Dovbyk a Bologna:

L’attaccante lascia la Roma e si prepara a iniziare la sua nuova avventura in rossoblù

Artem Dovbyk è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Bologna. L’attaccante ucraino, destinato a lasciare la Roma in questa finestra di calciomercato, sostenendo le consuete visite mediche prima di mettere nero su bianco sull’accordo con il club emiliano. Il centravanti raggiungerà la sede del Bologna per la firma del contratto, ultimo passaggio prima dell’ufficialità dell’operazione.

Il trasferimento si concretizzerà con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’intesa tra Roma e Bologna prevede un’operazione dal valore complessivo di 18 milioni di euro. Per Dovbyk si apre quindi una nuova esperienza in Serie A, mentre la Roma prosegue il proprio lavoro sul mercato per completare la rosa in vista dell’inizio della stagione.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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