Calciomercato Roma, concorrenza dalla Premier League: il Newcastle punta Ezzalzouli

Gli inglesi preparano un’offerta importante: il club giallorosso segue con attenzione gli sviluppi
La corsa ad Abde Ezzalzouli si arricchisce di una nuova pretendente. Oltre alla Roma, infatti, anche il Newcastle avrebbe messo nel mirino l’esterno offensivo marocchino, pronto a inserirsi con decisione nella trattativa.Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club inglese starebbe valutando un’offerta da 50 milioni di euro per convincere il club proprietario del cartellino a lasciar partire il giocatore. Una cifra significativa che potrebbe cambiare gli equilibri della corsa al talento marocchino, seguito da tempo anche dalla società giallorossa.