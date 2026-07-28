ULTIM'ORA
Calciomercato Roma, concorrenza dalla Premier League: il Newcastle punta Ezzalzouli De Rossi torna sull’addio alla Roma: “Ero arrabbiatissimo dopo l’esonero” Roma, annunciato uno sciopero dei dipendenti: protesta per il ricollocamento nel merchandising Dovbyk a Bologna: Calciomercato Roma, occhi sui Rangers: D’Amico valuta il centrocampista Nicolas Raskin Nuovo stadio della Roma, al via la Conferenza dei Servizi: accelerano i tempi del progetto Mirko Manfrè nuovo responsabile dell’attività di base del settore giovanile della Roma AMARCORD GIALLOROSSO | Roma – Altay 10-1: la “grandinata romana”, il record europeo che nessuno ha mai battuto Roma, con Castro Gasperini valuta un nuovo modulo Mercato Roma, per Reyes c’è distanza con il Club America
NEWS

Roma, annunciato uno sciopero dei dipendenti: protesta per il ricollocamento nel merchandising

Edoardo Mattei
Pubblicato 2 ore fa il 28/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, annunciato uno sciopero dei dipendenti: protesta per il ricollocamento nel merchandising

I lavoratori contestano lo spostamento di alcuni ruoli e chiedono chiarimenti alla società giallorossa

Clima di tensione all’interno della Roma sul fronte organizzativo. Secondo quanto riportato, alcuni dipendenti del club avrebbero annunciato uno sciopero previsto per giovedì 30 luglio, in segno di protesta contro il recente ricollocamento di personale all’interno dei punti vendita dedicati al merchandising.

La decisione riguarda circa 38 lavoratori su un totale di circa 300 dipendenti della società, provenienti da diversi settori tra cui comunicazione, marketing, segreteria sportiva e altre aree operative. A partire da luglio, queste figure sarebbero state trasferite a mansioni legate alla vendita di prodotti ufficiali del club, come maglie e articoli del merchandising. Secondo la posizione espressa dai dipendenti e dai sindacati, il provvedimento rappresenterebbe una sorta di «licenziamento collettivo mascherato», con l’obiettivo di spingere alcune persone a lasciare l’azienda attraverso un cambio di ruolo considerato distante dalle competenze maturate e senza una formazione specifica.

La protesta punta quindi ad attirare l’attenzione della società e ad aprire un confronto sulla gestione del personale e sulle modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti interni.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

103 articoli

ARTICOLI CORRELATI