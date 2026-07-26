Mercato Roma, trovato l’accordo con il Bologna per Dovbyk

Dopo quasi due anni, l’ucraino potrebbe salutare la Capitale e iniziare una nuova avventura a Bologna.

Come riferisce il giornalista Nicolò Schira, sarebbe in dittatura d’arrivo anche il trasferimento di Artem Dovbyk al Bologna. L’ucraino non rientra più nei piani di Gianpiero Gasperini, e dopo una stagione difficile potrebbe rilanciarsi con la maglia rossoblù.

Dopo una serie di contatti, la società capitolina e quella emiliana avrebbero raggiunto un accordo che si basa su un prestito. Resta da definire la questione che riguarda l’ingaggio percepito dal giocatore, ritenuto troppo alto dal Bologna, che però sta lavorando per trovare una soluzione. La trattativa sta procedendo bene e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.