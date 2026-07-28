Mercato Roma, per Reyes c’è distanza con il Club America

Uno dei nomi sondati dalla Roma per rinforza la difesa è quello di Israel Reyes per il quale però ci sarebbe distanza con il Club America

La Roma, dopo aver perso Celik, è alla ricerca di un difensore duttile che sappia fare sia il centrale o il braccetto sia l’esterno destro. Uno dei profili attenzionati è quello di Israel Reyes, difensore messicano che si è messo in mostra in questo Mondiale.

Mercato Roma, i dettagli della trattativa per Reyes

Ilconsidera l’esperto difensore messicano, che in tre anni ha collezionato 147 presenze con la squadra, un elemento molto importante della rosa. Per questo non vorrebbe privarsene facendo del ragazzo una valutazione di circa

La Roma dal canto suo non vorrebbe spendere questa cifra ma vorrebbe tenersi un po’ più bassa con i costi e per questo avrebbe presentato una prima proposta da circa 2,5 milioni di euro che però è stata rifiutata. Nei prossimi giorni capiremo bene se i giallorossi vorranno affondare il colpo o virare su altri profili.