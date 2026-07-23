Il numero 18 sembrava essere una delle pedine sacrificabili per questo mercato estivo. Tuttavia, la sua avventura in giallorosso potrebbe continuare

Il calciomercato della Roma sta vivendo una delle fasi più calde: dopo aver visto sfumare prima Greenwood, e poi Garnacho e Summerville tutti d’un colpo, la società giallorossa ora deve seriamente spingere per regalare a Gasperini i 4 colpi che ha più volte richiesto. I nomi sulla lista di Tony D’Amico continuano ad essere tanti, soprattutto per l’attacco. Ma vista la situazione, uno dei punti fermi per la prossima stagione in quel reparto potrebbe essere proprio Matias Soulè.

Il futuro di Matis Soulè è sempre più giallorosso

Secondo quanto riferito da, le possibilità che l’argentino possa vestire la maglia giallorossa ancora a lungo sono tante, nonostante le numerose voci di mercato, secondo cui diverse squadre avessero puntato gli occhi su di lui. Il tecnico torinese è alla ricerca di attaccanti con caratteristiche diverse da quelle del nativo di, ma questo non esclude chenon voglia affidargli le chiavi dell’attacco il prossimo anno. Inoltre, è doveroso sottolineare che, nonostante l’interesse di alcuni club, il classe 2003 ha sempre messo laal primo posto e non ha mai pensato di lasciare laha ancora tanta voglia di mettersi in gioco, e laè pronta ad offrirgli il palcoscenico giusto per farlo brillare.