Nuovo stadio della Roma, al via la Conferenza dei Servizi: accelerano i tempi del progetto

L’opera è considerata di interesse strategico nazionale, Gualtieri: “Passaggio fondamentale”

Prosegue l’iter che dovrà portare alla realizzazione del nuovo stadio della Roma nell’area di Pietralata. Il Commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato la prima ordinanza relativa al procedimento, dando ufficialmente il via alla fase decisiva per l’esame e l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica presentato dal club giallorosso. Il riconoscimento dell’intervento come opera di interesse strategico nazionale consentirà di velocizzare alcuni passaggi amministrativi previsti dalla normativa. Con il provvedimento viene inoltre avviata la Conferenza dei Servizi decisoria, tappa determinante dell’iter autorizzativo che precede l’approvazione definitiva del progetto del nuovo impianto.

Gualtieri: “Passaggio fondamentale”

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha commentato così l’avvio della nuova fase: “L’avvio della Conferenza dei Servizi rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro Stadio della Roma a Pietralata e per il percorso che porterà la città a dotarsi di una nuova infrastruttura sportiva moderna e sostenibile e pienamente integrata con il territorio”.

Il primo cittadino ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione a garantire un iter improntato alla trasparenza e al rispetto dei tempi previsti, anche in vista delle opportunità legate a Euro 2032. Sulla stessa linea l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, che ha sottolineato come l’ordinanza firmata dal Commissario rappresenti l’avvio della fase conclusiva del percorso autorizzativo per la costruzione del nuovo stadio della Roma.