Calciomercato Roma, occhi sui Rangers: D’Amico valuta il centrocampista Nicolas Raskin

Il classe 2001 è tra i profili seguiti per rinforzare la mediana giallorossa: piace anche al Villarreal

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti da inserire nella rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Dopo aver definito alcune operazioni, il club giallorosso mantiene alta l’attenzione anche sul reparto di centrocampo, dove potrebbe arrivare un nuovo innesto.

Il direttore sportivo Tony D’Amico avrebbe messo nel mirino Nicolas Raskin, centrocampista belga di proprietà dei Rangers. Il giocatore classe 2001 è considerato un profilo interessante per caratteristiche tecniche e margini di crescita, tanto da essere finito sotto osservazione anche di altri club europei. Raskin starebbe valutando la possibilità di lasciare la Scozia per intraprendere una nuova esperienza e compiere un ulteriore salto di qualità dopo un Mondiale positivo, chiuso con sei presenze e due assist fino ai quarti di finale contro la Spagna.

La Roma, però, dovrà fare attenzione alla concorrenza del Villarreal, altra società interessata al centrocampista belga e attualmente in corsa per assicurarsi il suo cartellino.

Nell’ultima stagione con la maglia dei Rangers, Raskin ha raccolto 50 presenze complessive, realizzando sette reti e fornendo nove assist ai compagni. Numeri che hanno attirato l’attenzione dei club alla ricerca di un centrocampista dinamico e con capacità di inserimento.