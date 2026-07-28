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Mirko Manfrè nuovo responsabile dell’attività di base del settore giovanile della Roma

Edoardo Mattei
Pubblicato 4 ore fa il 28/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mirko Manfrè nuovo responsabile dell’attività di base del settore giovanile della Roma

Il club giallorosso ufficializza la nomina per il coordinamento del vivaio

La Roma ha annunciato un importante aggiornamento nell’organizzazione del proprio settore giovanile. Il club giallorosso ha infatti affidato a Mirko Manfrè l’incarico di Responsabile dell’attività di base, ruolo fondamentale per la gestione e il coordinamento delle categorie più giovani del vivaio. Con questa nomina, Manfrè sarà chiamato a seguire il percorso di crescita dei giovani calciatori della Roma, contribuendo allo sviluppo tecnico e formativo dei talenti che rappresentano il futuro della società.

L’annuncio è stato reso noto attraverso un comunicato ufficiale del club: “L’AS Roma comunica che Mirko Manfrè è il nuovo Responsabile dell’attività di base del settore giovanile”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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