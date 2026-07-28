Roma, ecco come Malen e Castro potrebbero giocare insieme

La Roma ha acquistato Santiago Castro dal Bologna e molti pensano che l’attaccante farà il vice Malen ma probabilmente non sarà così

L’attaccante argentino è un giocatore che, come Lautaro e Malen, può fare sia il 9 che il 10. L’ex Bologna è molto mobile, si avvicina spesso al centrocampo, va incontro alla palla, gioca di sponda e alza la squadra, queste sono tutte caratteristiche che alla Roma servivano molto, visto che le aveva solo Malen, e che Gasperini, come sappiamo bene, ama e sfrutta molto.

Roma, il dualismo Malen-Castro

Ovviamente sappiamo che il tecnico giallorosso farà molto turnover avendo quest’anno anche lae per questo il colpo Castro è una trattativa molto intelligente sia per il lato tattico che per quello economico visto che il calciatore conosce molto bene lae che lo sei riuscito a prendere piazzandocon una grande operazione.

Malen quest’anno a Roma ha avuto molta difficoltà a trovare compagni che lo accompagnassero e che si liberassero per ricevere le sue imbucate, paradossalmente il migliore in questo è stato Wesley che gioca esterno di centrocampo.

Per questo la Roma ha l’estremo bisogno di un trequartista offensivo però Castro potrebbe essere già un tassello riguardo questo punto di vista perché è capace sia di ricevere le imbucate dei compagni sia di creare gli spazi per servire il resto del reparto che si inserisce.

Mirko Di Francesco