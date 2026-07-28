Roma e l’in-Castro Perfetto

La Roma ha battuto il colpo Castro. Non è l’ala ancora desiderata dall’allenatore, ma un vice Malen a lui tanto gradito per caratteristiche.

Corriere dello Sport (G.Marota) – Il “Torito” è finalmente nell’arena. Oltre trecento innamorati della Roma lo hanno accolto come una star ieri a mezzanotte meno dieci, trasformando il varco della stazione Termini di Via Marsala in una corrida tra sciarpe giallorosse, cori urlati al cielo e cellulari in aria per conservare un primo ricordo del primo colpo di mercato. Lo chiamano così Santiago Castro, il piccolo toro, perché agli argentini ha sempre ricordato Lautaro: a Gasperini basterebbe molto meno per trasformare questo investimento in rendita offensiva.

Castro primo colpo

Non è il trequartista con spiccate doti offensive che tutti s’aspettavano, bensì un centravanti di lotta e di governo, uno di quelli capace di gettarsi nel fango con la stessa naturalezza con la quale fiuta la porta. È unpagato 35 milioni di euro più bonus – mica spicci, direbbero a– comprato dalcon tanto di 10% garantito sull’eventuale futura rivendita. È questo il messaggio cheha voluto spedire al campionato e probabilmente anche all’Europa calcistica intera: la sua, “tradita” da Celik , stretta nella morsa di pretese esagerate per ciascuno degli obiettivi puntati (50-60 milioni), rifiutata dae dribblata prima ancora da, compra alle sue condizioni e quando ritiene giusto farlo.

Se serve, anche senza badare a spese. Castro parte per essere un centravanti di scorta, a meno che Malen non cambi posizione. Ed è stato trattato come un bene di lusso alla luce dei soli 16 gol in 79 partite di Serie A. Però serviva, eccome se serviva, soprattutto in una stagione che si preannuncia logorante tra ambizioni d’alta classifica in A, necessità di fare bella figura in Coppa Italia (trofeo che manca dal 2008) ed esigenza, anche economica, di fare strada in Champions. E poi piaceva, eccome se piaceva, all’allenatore.