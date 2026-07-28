Roma, Gianluca Mancini si tatua l’acronimo SPQR

Gianluca Mancini, da poco rinnovato con la Roma, si è tatuato l’acronimo SPQR che simboleggia ancora di più l’attaccamento alla città eterna

Il difensore italiano della Roma, Gianluca Mancini, si è da poco tatuato l’acronimo SPQR sulla gamba. Tatuaggio che simboleggia ancor di più l’attaccamento ai colori della squadra capitolina. Da sempre Mancini ha manifestato il suo amore verso Roma e la città, e il tatuaggio ne è la conferma. Inoltre il 30enne ha da poco rinnovato il suo contratto con la società che scadrà nel 2029.

Roma, Mancini vero tifoso

A testimoniare il suo amore verso la squadra ci ha pensato il suo procuratore, ovvero, che prima di fargli firmare per il rinnovo gli ha offerto altri club con cifre addirittura più alte, ma il difensore ha preferito vestire la maglia giallorossa per altre stagioni. Questo dimostra cheè un vero tifoso romanista, portando rispetto prima dentro e poi fuori dal campo allo stemma che indossa, facendo innamorare di se tifosi e non.

Autore: Thomas Marinelli