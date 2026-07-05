Roma, duello con l’Atletico per Greenwood. Il Genoa su Dovbyk

Roma in pressing per Greenwood, ma l’Atletico Madrid si inserisce nella corsa. Intanto Dovbyk può lasciare i giallorossi.

Non c’è solo la Roma su Mason Greenwood, ma anche l’Atletico Madrid. Gian Piero Gasperini è dunque in pressing sul club e il direttore sportivo Tony D’Amico perché non vuole un’altra delusione come accadde per Jadon Sancho. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per lo sprint finale. E non va escluso il coinvolgimento diretto della proprietà, tramite il vicepresidente Ryan Friedkin. Nelle scorse settimane la società ha fatto sapere che garantirà un sostegno economico congruo, investendo fino a 100 milioni di euro per gli acquisti.

L’interesse del Genoa per Dovbyk

Greenwood, le cifre dell’operazione

si aspetta che le promesse vengano mantenute, ma l’inserimento deinella trattativa che porta all’inglese delha generato qualche preoccupazione. Il fattore tempo sarà tuttavia decisivo. L’, prima di acquistare, deve vendere almeno un attaccante, ma anche i capitolini sono impegnati con le cessioni:piace molto aldi. Per l’ucraino, dopo i dubbi iniziali, a Trigoria in queste ore stanno valutando anche la strada del prestito. Il feeling tra il centravanti ex, del resto, non è mai sbocciato, complici i tanti infortuni che lo hanno rallentato nel corso dell’ultima stagione.

In ogni caso, il tecnico ha chiesto uno sprint decisivo per l’attacco, incassando rassicurazioni da D’Amico, pronto a formalizzare l’offerta al Marsiglia: la partita per Greenwood può chiudersi a meno di 50 milioni di euro. L’idea della Roma è mettere sul piatto tra i 40 e i 45 milioni, bonus compresi. Il dialogo tra le parti è avanzato, grazie alle trattative precedenti e ai buoni rapporti tra le due proprietà, entrambe statunitensi. Pochi dubbi, invece, nella testa del giocatore, che ha manifestato da tempo la voglia di trasferirsi nella Capitale. Il classe 2001 è convinto anche dall’ingaggio propostogli: l’offerta si aggira intorno ai 5 milioni di euro più bonus.

LA REPUBBLICA (Niccolò Maurelli)