Greenwood, il Fenerbahce accelera: emissari a Marsiglia e offerta superiore a quella della Roma

Si complica la corsa della Roma per Mason Greenwood.
L’indiscrezione dalla Turchia
Secondo quanto riportato dal giornalista turco Sabuncougli, due dirigenti del Fenerbahce si sarebbero recati a Marsiglia per definire l’operazione Greenwood. Il club di Istanbul avrebbe intensificato i contatti con la società francese, manifestando la volontà di chiudere rapidamente la trattativa.
Offerta più alta della Roma
Sempre secondo le indiscrezioni, il Fenerbahce
avrebbe già presentato un’offerta ufficiale superiore a quella formulata dalla Roma
. Il club turco si sarebbe avvicinato ai 50 milioni di euro
richiesti dal Marsiglia
, aumentando sensibilmente le proprie possibilità di assicurarsi il classe 2001.
Giallorossi chiamati a reagire
L’accelerazione del Fenerbahce
rappresenta un ostacolo importante per la Roma
, che considera Greenwood
uno dei principali obiettivi di mercato. Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, il club giallorosso potrebbe essere costretto a rilanciare per restare in corsa oppure valutare soluzioni alternative per rinforzare il reparto offensivo.