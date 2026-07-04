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Greenwood, il Fenerbahce accelera: emissari a Marsiglia e offerta superiore a quella della Roma

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 04/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Greenwood, il Fenerbahce accelera: emissari a Marsiglia e offerta superiore a quella della Roma

Si complica la corsa della Roma per Mason Greenwood. 

L’indiscrezione dalla Turchia

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Sabuncougli, due dirigenti del Fenerbahce si sarebbero recati a Marsiglia per definire l’operazione Greenwood. Il club di Istanbul avrebbe intensificato i contatti con la società francese, manifestando la volontà di chiudere rapidamente la trattativa.

Offerta più alta della Roma

Sempre secondo le indiscrezioni, il Fenerbahce avrebbe già presentato un’offerta ufficiale superiore a quella formulata dalla Roma. Il club turco si sarebbe avvicinato ai 50 milioni di euro richiesti dal Marsiglia, aumentando sensibilmente le proprie possibilità di assicurarsi il classe 2001.

Giallorossi chiamati a reagire

L’accelerazione del Fenerbahce rappresenta un ostacolo importante per la Roma, che considera Greenwood uno dei principali obiettivi di mercato. Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, il club giallorosso potrebbe essere costretto a rilanciare per restare in corsa oppure valutare soluzioni alternative per rinforzare il reparto offensivo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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