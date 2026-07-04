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Soulé aspetta la Roma: l’argentino vuole restare, ma il mercato può cambiare tutto

Guido Rufino
Pubblicato 27 minuti fa il 04/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Soulé aspetta la Roma: l’argentino vuole restare, ma il mercato può cambiare tutto

Il futuro di Matías Soulé resta uno dei temi aperti del mercato della Roma. 

La volontà del giocatore

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, Soulé avrebbe deciso di non approfondire le proposte ricevute nelle ultime settimane. La priorità dell’argentino sarebbe infatti quella di continuare la propria esperienza in giallorosso, con l’obiettivo di rilanciarsi dopo una stagione vissuta tra alti e bassi e conclusa con la qualificazione della Roma alla Champions League.

Il mercato può cambiare gli scenari

La permanenza di Soulé, però, non può essere considerata scontata. Qualora la Roma dovesse acquistare un titolare nel suo stesso ruolo, il classe 2003 potrebbe iniziare a valutare concretamente l’ipotesi di una cessione, soprattutto per non perdere spazio in una stagione ricca di impegni.

Si attende lo sblocco del mercato

Al momento la situazione resta in fase di stallo. Gian Piero Gasperini punta a rafforzare il potenziale offensivo della squadra, ma il mercato giallorosso deve ancora entrare nel vivo. Le prossime operazioni in entrata saranno decisive anche per delineare il futuro di Soulé e il suo ruolo all’interno del nuovo progetto tecnico.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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