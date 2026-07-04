Brosio: “Roma in Champions meritatamente. Su Spalletti dico che…”

“Roma con Gasperini stagione positiva e qualificazione Champions… Ma la Juve e il Milan devono…”. Determinatissimo e senza filtri Paolo Brosio. “Spalletti è un bravo allenatore. Thiago Motta? Non torniamo indietro altrimenti.. Luciano Spalletti a mio avviso è meglio sia di Tudor che di Thiago Motta, non ci sono dubbi. Sia per esperienza, carisma, livello di gioco e per tutto….”. Un Paolo Brosio scatenato e senza peli sulla lingua quello incontrato nei giorni scorsi a Forte dei Marmi, in occasione del suo bellissimo evento del Decennale delle Olimpiadi del Cuore. Lo scorso weekend grande festa al Tennis Italia di Marrai, location davvero perfetta e ricca di emozioni. Scopriamo cosa ha detto ai microfoni del giornalista Daniele Bartocci Paolo Brosio, celebre personaggio della televisione e grande tifoso della Juventus. Un Brosio a 360 gradi, su Juve, Milan, Nazionale e non solo…

“SU MAX ALLEGRI E IL NAPOLI DICO CHE…”. LE PAROLE DI PAOLO BROSIO, CELEBRE TIFOSO JUVENTUS

“COMO E ROMA IN CHAMPIONS LEAGUE? UNA CHAMPIONS SENZA JUVE E MILAN? SE NON SI INVESTE BENE IL DENARO POI…”. IL GRIDO DI BATTAGLIA DI PAOLO BROSIO ALLE OLIMPIADI DEL CUORE 2026 FORTE DEI MARMI

“A mio modo di vedere il gioco disi sposa probabilmente meglio con una squadra del, piuttosto che con l’entusiasmo e il calore immenso di Napoli. In altre parole credo di poter dire che l’entusiasmo di una piazza comeforse pretende un gioco più spettacolare e spumeggiante”.

Brosio senza peli sulla lingua, come detto. “Big come Juve e Milan devono investire bene i soldi.. Se il club bianconero e quello rossonero fanno tanti errori, poi si paga eccome… Il Como e Roma hanno approfittato, grazie anche a un bel percorso naturalmente… Qualificazione alla fine meritata. Stagione complessivamente positiva con Gasperini, bravo a far tornare una piazza come Roma in Champions”.

Pronostici scudetto 2027? “Inter o non Inter, Milan, Juve o Napoli di Allegri… Penso che…”

Sui pronostici Serie A 2026/27 Paolo Brosio non si sbilancia, facendo ben capire che molto dipenderà anche dal calciomercato. “L’Inter di Chivu ha vinto lo scudetto quest’anno ma sappiamo che ogni campionato è a parte e ha una storia a sé. Staremo a vedere cosa succederà nella prossima Serie A e con i colpi di mercato…”.

CAPITOLO NAZIONALE AZZURRA: “MANCINI E’ UN VINCENTE. SU GATTUSO E SPALLETTI…”

“Roberto Mancini è un vincente. E’ inutile che stiamo a vedere cosa non ha fatto Mancini o cosa non hanno fatto Gattuso o Spalletti. Non hanno fallito loro come allenatori, ma ha fallito il sistema. Mi chiedo: quanti italiani hanno Inter, Milan e Juventus? Praticamente nessuno. E allora, finché non mettiamo un limite, un numero chiuso, finché non si dà spazio ai giovani, poi come fai ad avere una Nazionale forte? Fai giocare quelli di C alla fine… (tra il divertente e l’”incavolato” il grande Paolino Brosio…, ndr)”.

“Mancini è un vincente, lo ribadisco, e ha una mentalità più internazionale secondo me rispetto ad Antonio Conte. Conte che è un vincente nei campionati ma non nelle coppe europee. Direi che Roberto Mancini osa anche un po’ di più, ha una caratura più internazionale per l’appunto. E ricordiamoci che ci ha fatto vincere l’europeo dopo un casino di tempo. Che altro dire… ora il problema della Nazionale Italiana di Calcio, lo ripeto, non sta nelle convocazioni bensì nella necessità urgente di cambiare il sistema…”. Ringraziamo Brosio e lo staff per la solita accoglienza e disponibilità. Un grande evento, semplicemente.