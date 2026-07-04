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Mondiale, Canada-Marocco: El Aynaoui ancora titolare a centrocampo

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 04/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiale, Canada-Marocco: El Aynaoui ancora titolare a centrocampo

Neil El Aynaoui è sempre più al centro del Marocco in questo Mondiale e questa sera partirà di nuovo dal 1′ nella sfida degli ottavi di finale.

Alle ore 19:00 italiane il Marocco scenderà in campo a Houston contro il Canada nel primo ottavo di finale del Mondiale 2026. Una sfida che vedrà anche un po’ di Roma in campo.

El Aynaoui “Re” del centrocampo marocchino

Neil El Aynaoui è stato scelto dal commissario tecnico marocchino Ouhabi per partire di nuovo titolare a centrocampo nella sfida contro il Canada. Il centrocampista giallorosso avrà quindi per la quinta volta di fila in questa competizione, l’occasione di guidare il Marocco in una gara da dentro o fuori.

Partirà invece dalla panchina un altro giallorosso, Anass Salah-Eddine, che in queste ultime settimane è finito all’interno di diverse voci di mercato che lo vedrebbero lontano dalla Capitale. La vincente di Canada-Marocco accederà ai quarti di finale del Mondiale, dove affronterà la squadra che uscirà vincitrice dal confronto tra Paraguay e Francia, in programma alle ore 23:00 italiane.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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