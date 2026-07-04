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Andreazzoli esalta Totti: “Vederlo allenarsi era una goduria, mai una parola contro un compagno”

Guido Rufino
Pubblicato 1 minuto fa il 04/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Andreazzoli esalta Totti: “Vederlo allenarsi era una goduria, mai una parola contro un compagno”

Aurelio Andreazzoli è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma, regalando un ricordo speciale dedicato a Francesco Totti.

Le parole di Andreazzoli

Nel corso di un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Aurelio Andreazzoli ha raccontato alcuni aneddoti del suo periodo alla Roma, spendendo parole di grande stima per Francesco Totti. L’ex allenatore ha sottolineato come assistere agli allenamenti del numero 10 fosse un vero spettacolo per chiunque lavorasse al suo fianco. Ecco le sue parole:

Su Totti.

“Vedere Totti in allenamento era una goduria. E mi pagavano pure. Su di lui posso dire una cosa: non l’ho mai sentito rimproverare un compagno per un passaggio troppo corte o troppo largo, mai. Questo per dire che personaggio era da calciatore. Ci siamo trovati che aveva poco più di 100 gol, l’ho salutato che ne aveva 250. Quanto volte mi ha fatto alzare le mani in quegli anni”.

Sulla prima Roma di Spalletti, di cui lui era collaboratore.

“Nella prima Roma di Spalletti avevamo Campioni del Mondo, brasiliani e giocatori di altissimo livello. E anche umanamente devo dire lo stesso. Gentecome Perrotta, Taddei, De Rossi. Ce n’erano un’infinità”.

Sulle sue esperienze altrove.

“Quando poi ti trovi a confrontarti con realtà e qualità differenti fai un po’ di fatica. Ma questo ti porta ad alzare l’asticella. Non ti accontenti più della giocata o di un passaggio fatto bene perché hai nella testa il suono che deve fare quel passaggio. Quello che senti in Champions. A quel punto hai la pretesa di alzare il livello di chi lavora con te. È lì che fai il salto”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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