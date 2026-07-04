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Greenwood-Fenerbahce, arriva la smentita: il club turco nega il blitz a Marsiglia

Guido Rufino
Pubblicato 2 minuti fa il 04/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Greenwood-Fenerbahce, arriva la smentita: il club turco nega il blitz a Marsiglia

Il nome di Mason Greenwood continua a dominare il mercato internazionale, ma nelle ultime ore è arrivato un colpo di scena. 

Le indiscrezioni dalla Turchia

Secondo quanto riportato dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu e confermato dal collega francese Santi Aouna, una delegazione del Fenerbahce si sarebbe recata a Marsiglia per cercare di chiudere l’operazione Greenwood. Le stesse fonti parlavano di una nuova offerta presentata al club francese, vicina ai 50 milioni di euro richiesti dal Marsiglia.

La smentita del Fenerbahce

Poco dopo la diffusione delle indiscrezioni, il Fenerbahce ha pubblicato un comunicato ufficiale sui propri canali social, smentendo categoricamente la presenza di dirigenti del club in Francia per trattative di mercato. Nella nota, la società ha definito prive di fondamento le informazioni diffuse, ribadendo che ogni aggiornamento ufficiale verrà comunicato esclusivamente attraverso i propri canali e criticando la diffusione di notizie non verificate.

La Roma resta alla finestra

La smentita del Fenerbahce riporta in una fase di incertezza la corsa a Greenwood, obiettivo seguito con attenzione anche dalla Roma. Al momento non emergono sviluppi ufficiali sul futuro dell’attaccante inglese, mentre il mercato continua a essere alimentato da indiscrezioni e continui colpi di scena.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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