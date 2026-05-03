Roma, contro la Viola torna Koné. Donne: arriva il terzo scudetto

Giallorossi chiamati a vincere con la Fiorentina per restare in corsa Champions. Festa per la Roma Femminile, laureatasi campione d’Italia.

Riparte la sfida a distanza con la Juventus, che oggi affronterà il Verona già aritmeticamente in Serie B. Ma a prescindere dal risultato dei bianconeri, domani la Roma non può permettersi di sbagliare, anche perché il pari tra Como e Napoli fornisce l’assist per blindare almeno il piazzamento in Europa League. Servono quattro vittorie consecutive (nel finale di stagione i capitolini non ci riescono dal 2020) per continuare ad alimentare le speranze Champions.

Le possibili scelte di Gasperini

Con laritrova, che dopo oltre un mese di stop è pronto a rientrare dal primo minuto al fianco di. Davantiguiderà l’attacco,spera ma parte indietro nel ballottaggio consulla trequarti.completerà il tridente. Sulle fasce spazio a. Nessun dubbio in difesa:comporranno il pacchetto arretrato davanti a. Oltre a, non ci sarà neancheper un problema al ginocchio. In dubbioper un risentimento muscolare.

Chi invece non ha fallito il proprio match point è la Roma Femminile che con due giornate di anticipo si laurea campione d’Italia. Decisiva la doppietta di Giugliano, che con un gol per tempo regola la Ternana. Si tratta del terzo scudetto in quattro anni, il primo con Rossettini come allenatore. Esplosione di gioia al Tre Fontane (sold out) sotto gli occhi di Massara, Gritti, vice di Gasp, e il CRO Gandler. E la stagione non finisce qui: il 24 maggio le giallorosse a Vicenza affronteranno la Juve in finale di Coppa Italia.

IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi)