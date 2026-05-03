Capitolo rinnovi, Çelik: la promessa fatta a Gasperini

Çelik valuta la permanenza nella Capitale, ma per restare in giallorosso dovrà ridurre le richieste economiche.
La costruzione della nuova Roma passa inevitabilmente dalle scelte interne. Prima ancora di guardare al mercato in entrata, il club è però chiamato a sciogliere diversi nodi legati ai contratti in scadenza, con alcune situazioni ancora sospese. A poco più di un mese dal gong, se per alcuni nomi il futuro appare ancora nebuloso, la posizione di Zeki Çelik sembra aver registrato una parziale inversione di tendenza.
Çelik, permanenza possibile
L’esterno turco, inizialmente considerato tra i candidati più concreti alla separazione, non ha ancora preso né accordi né una decisione definitiva, nonostante l’interesse di Juventus
e Inter
. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera
, a incidere potrebbe essere soprattutto il gradimento di Gian Piero Gasperini
, che considera il giocatore un profilo utile
per caratteristiche e versatilità e dal quale avrebbe ricevuto la promessa di attendere fino all’ultimo un’offerta da parte della dirigenza romanista. L’eventuale fumata bianca, tuttavia, passa da una trattativa economica non semplice. Le richieste avanzate dal calciatore per il rinnovo vengono ritenute elevate dalla società, che continua a fare valutazioni di sostenibilità.