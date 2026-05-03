Gasperini: “La stagione è ancora viva. Sono contento della squadra”

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini prima del match decisivo contro la Fiorentina. Si gioca domani sera alle 20.45 all’Olimpico.

Mentre a Roma si discute di futuro – è notizia di oggi la presenza a Trigoria di Corbin Friedkin, mentre è atteso l’arrivo di Ryan – Gian Piero Gasperini prepara la sfida dell’Olimpico alla Fiorentina. Con il pareggio del Como contro il Napoli, infatti, i giallorossi hanno l’opportunità di sorpassare la squadra di Fabregas e portarsi al quinto posto. Un occhio cade inevitabilmente anche sulla Juventus, attualmente quarta a +3 e impegnata con il Verona. Di questo e di tanto altro si parla in conferenza stampa.

Gasperini: “La squadra ha un valore morale importante”

«Koné è recuperato, Dybala aveva già fatto uno spezzone, questa settimana è andato anche meglio. Sono disponibili entrambi. La presenza di Corbin Friedkin è un segnale che magari la proprietà inizia a muoversi non solo per il finale di campionato ma anche in prospettiva futura».

Per lei è stata una stagione di transizione o c’è qualcosa su cui costruire?

«Ci sono due binari, la stagione è viva. Domani giochiamo contro la Fiorentina che è una squadra che viene da un filotto importante e ha ottimi valori. A quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro, è chiaro che dobbiamo vedere i risultati delle altre. Il comportamento della squadra è stato eccezionale, lo dico dai primi giorni. In questo senso cerchiamo di andare avanti in queste quattro partite, la nostra attenzione assoluta è su quello. Giustamente poi si comincerà a parlare del futuro, ma credo non sia questo il momento. Quando si comincerà a parlare dopo cercherò di essere il più chiaro possibile anche per i tifosi».

In base alla sua esperienza volevo chiederle se la Roma è effettivamente in ritardo come programmazione

«Bisogna prendere atto che ci sono stati sviluppi in queste settimane, la società ha subito una grossa delusione. Non penso però che ci siano squadre così avanti. Chiaramente la società deve avere il tempo per affrontare le cose, ma quando lo farà ha le capacità per farlo nel modo migliore possibile»

Lei aveva parlato del poco feeling tecnico con Massara, che però ha continuato a lavorare. Se ci fosse la possibilità di limare questo poco feeling, continuerebbe con Massara?

Ora penso alla Fiorentina. Il resto se ne parlerà con i modi e i tempi giusti. Soprattutto sarà la società a parlarne. Come detto ci sono dei binari, uno è visibile, l’altro no. Ci saranno i tempi per parlarne.

Sullo scudetto femminile

«Bello, complimenti, cerchiamo di diventare bravi come loro».

Sta aspettando di parlare di persona con la società, e accadrà in questi giorni?

«Sembra che siamo vicini effettivamente a farlo. Cercheremo di essere il più chiari e trasparenti possibili».

Quanto è lontano il nostro calcio dalla Champions League che stiamo vedendo, e cosa ha pensato di PSG-Bayern Monaco?

«Mi sono divertito molto. Poi si possono guardare gli errori, ma si possono guardare anche i grandi gesti tecnici, io personalmente penso che chiunque abbia visto quella partita si sia divertito. Sulle coppe, quest’anno le cose non sono andate bene, anche con la nazionale, ma può essere un’opportunità per ripensare le cose e farle diversamente. E una delle cose diverse può essere come si costruiscono le squadre. Chiaro che i gesti tecnici dipendono dalla qualità, parliamo di top mondiale, ma si può lavorare».

Come ha visto i giocatori in scadenza? Punta ancora su di loro?

«Quest’anno è stata una situazione particolare. Siamo ancora in corsa e devo dare atto alla squadra e ai giocatori, che hanno dimostrato di essere non dalla mia parte ma dalla parte della Roma. Questo è un valore, non esiste solo il campo. Per me questi valori sono alla base di una costruzione della squadra, poi se si riesce a migliorare anche il valore tecnico meglio»

La Roma ha recuperato solo 4 punti su 39 da situazione di svantaggio, è una questione fisica o manca un calciatore “alla Muriel”?

«Se siamo quinti con questi numeri vuol dire che abbiamo fatto bene in tanti altri aspetti. Però è vero che abbiamo avuto difficoltà nei finali di partita rispetto ad altre squadre e dobbiamo migliorare su questo aspetto».

Vede Wesley a destra o anche a sinistra per il prossimo anno?

«Wesley è un giocatore forte, di valore, che è cresciuto molto. Può giocare sia a destra che a sinistra, i giocatori forti è importante metterli in campo, poi la posizione si trova. Quest’anno abbiamo avuto Celik e non abbiamo avuto praticamente mai Angelino, che è stata una mancanza importante».

Cosa pensa del progresso tecnico dei calciatori e chi può migliorare di più?

«Tutti, io penso che tutti possano sempre migliorare. Sono contento della squadra per i comportamenti, in partita e negli allenamenti. Hanno giocato tutti, e tutti hanno dato il loro contributo, anche quelli che hanno avuto meno minuti».