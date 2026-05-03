Fari puntati sul ruolo del club manager referee, solo quattro club ce l’hanno.
Caso AIA, Gasperini aveva avvertito
Quotidiano Sportivo (G. Moia) – L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale entra in una fase cruciale: indagati l’ex designatore Rocchi e l’ex supervisore Var Gervasoni, mentre è da chiarire la posizione di Giorgio Schenone, “club referee manager” dell’Inter. Dalle intercettazioni emergerebbero possibili irregolarità nelle designazioni arbitrali.Il ruolo di “club referee manager”, introdotto dalla Figc nel 2022 in accordo tra club e Aia, è presente in alcune società di Serie A (Inter, Juventus, Lazio e Parma). Secondo l’accusa, l’Inter avrebbe fatto arrivare preferenze sugli arbitri per il finale della scorsa stagione: ipotesi da verificare, così come eventuali comportamenti simili di altri club. Proprio su questa figura si era espresso Gian Piero Gasperini: “Ci sono squadre che cominciano ad avere persone strane che arrivano dal mondo arbitrale e insegnano ai giocatori come simulare”.
Intanto emerge anche un esposto su Daniele Orsato, designatore di Serie C: avrebbe contattato telefonicamente un arbitro dopo una gara esprimendo valutazioni sul suo operato, con possibili ripercussioni sul giudizio dell’osservatore.