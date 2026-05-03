Friedkin in missione, Massara verso l’addio: Gasp prepara il piano

Ryan Friedkin arriva in Italia per fare il punto della situazione con Gian Piero Gasperini. Il mister giallorosso aveva chiesto una riunione urgente per preparare il futuro.

Roma, una storia che si ripete

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma aveva iniziato a costruire il nuovo corso oltre un anno fa, con un incontro riservato tra i Friedkin e Gian Piero Gasperini a Firenze, lontano da Trigoria. Una strategia discreta che si ripete oggi con Ryan Friedkin, tornato in Italia per scegliere il nuovo direttore sportivo, figura chiave per lavorare al fianco del tecnico.

Il casting è in corso tra, con incontri riservati anche con dirigenti sotto contratto. L’obiettivo è chiudere a breve:è destinato all’addio nonostante il contratto fino al 2028. Intanto cresce il coinvolgimento dinelle dinamiche del club.

Le priorità riguardano il futuro: tra vincoli Uefa e necessità di plusvalenze, almeno un big potrebbe essere ceduto. Gasperini ha chiesto le conferme di Pellegrini, Dybala, Mancini e Cristante, mentre il budget per il mercato sarà garantito. In programma anche la scelta della sede del ritiro estivo. La Roma accelera per definire il nuovo ciclo.