Il cambio di rotta: tutti i rinnovi in ballo, escluso El Shaarawy. Pellegrini vicino, Celik e il patto con Gasp, Dybala può sperare.

Roma, si pensa ai rinnovi

Corriere della Sera (D. Stoppini) – Altro che rivoluzione: in un mese i piani della Roma sono cambiati. Dopo la sconfitta con l’Inter si parlava di profondi cambiamenti, ma la crescita della squadra e il peso di Gasperini hanno ridimensionato l’idea di stravolgere la rosa.

, arrivato a, dovrà confrontarsi con il tecnico sulle strategie future, anche alla luce dei vincoli legati alle plusvalenze. Intanto si riaprono diversi scenari sui rinnovi:sono di nuovo vicini, mentre anchehanno possibilità di restare.

è il più vicino all’accordo, mentre persono ripresi i dialoghi nonostante l’interesse di altri club. Anchenon è destinato all’addio: lavaluta una proposta legata alle presenze elo considera utile nel nuovo assetto offensivo, che ruoterà attorno a