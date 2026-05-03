ULTIM'ORA
Roma, Gasperini detta la linea: quattro mosse per rifare la fascia e cambiare volto all’attacco Capitolo rinnovi, Çelik: la promessa fatta a Gasperini Ragazze da favola: la Roma è campione d’Italia Friedkin, è l’ora delle scelte: Gasperini resta in attesa La lente del pm sulle designazioni sospette, Gasperini l’aveva detto: “Gira strana gente” La rivoluzione è già un ricordo Dybala priorità alla Roma: Paulo aspetta i Friedkin Roma, contro la Viola torna Koné. Donne: arriva il terzo scudetto Friedkin in missione, Massara verso l’addio: Gasp prepara il piano Rinforzi per Malen: Dybala dal via. Gasp in mezzo ritrova anche Koné
NEWS
BREAKING

La rivoluzione è già un ricordo

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 03/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
La rivoluzione è già un ricordo

Il cambio di rotta: tutti i rinnovi in ballo, escluso El Shaarawy. Pellegrini vicino, Celik e il patto con Gasp, Dybala può sperare. 

Roma, si pensa ai rinnovi

Corriere della Sera (D. Stoppini) – Altro che rivoluzione: in un mese i piani della Roma sono cambiati. Dopo la sconfitta con l’Inter si parlava di profondi cambiamenti, ma la crescita della squadra e il peso di Gasperini hanno ridimensionato l’idea di stravolgere la rosa.

Ryan Friedkin, arrivato a Roma, dovrà confrontarsi con il tecnico sulle strategie future, anche alla luce dei vincoli legati alle plusvalenze. Intanto si riaprono diversi scenari sui rinnovi: Mancini e Cristante sono di nuovo vicini, mentre anche Pellegrini, Celik e Dybala hanno possibilità di restare.

Pellegrini è il più vicino all’accordo, mentre per Celik sono ripresi i dialoghi nonostante l’interesse di altri club. Anche Dybala non è destinato all’addio: la Roma valuta una proposta legata alle presenze e Gasperini lo considera utile nel nuovo assetto offensivo, che ruoterà attorno a Malen.

#asr #asroma #celik #cristante #Dybala #Friedkin #Gasperini #Malen #Mancini #pellegrini #rinnovi #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

181185 articoli

ARTICOLI CORRELATI