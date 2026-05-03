Il cambio di rotta: tutti i rinnovi in ballo, escluso El Shaarawy. Pellegrini vicino, Celik e il patto con Gasp, Dybala può sperare.
Roma, si pensa ai rinnovi
Corriere della Sera (D. Stoppini) – Altro che rivoluzione: in un mese i piani della Roma sono cambiati. Dopo la sconfitta con l’Inter si parlava di profondi cambiamenti, ma la crescita della squadra e il peso di Gasperini hanno ridimensionato l’idea di stravolgere la rosa.Ryan Friedkin, arrivato a Roma, dovrà confrontarsi con il tecnico sulle strategie future, anche alla luce dei vincoli legati alle plusvalenze. Intanto si riaprono diversi scenari sui rinnovi: Mancini e Cristante sono di nuovo vicini, mentre anche Pellegrini, Celik e Dybala hanno possibilità di restare. Pellegrini è il più vicino all’accordo, mentre per Celik sono ripresi i dialoghi nonostante l’interesse di altri club. Anche Dybala non è destinato all’addio: la Roma valuta una proposta legata alle presenze e Gasperini lo considera utile nel nuovo assetto offensivo, che ruoterà attorno a Malen.