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Serie A Femminile, la Roma vince contro la Ternana ed è campione d’Italia per la terza volta

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 02/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A Femminile, la Roma vince contro la Ternana ed è campione d’Italia per la terza volta

La Roma Femminile vince contro la Ternana ed è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.

La vittoria per 2-0 contro la Ternana ha sancito matematicamente la conquista dello scudetto, con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. Protagonista assoluta del match è stata la capitana Manuela Giugliano, autrice della doppietta decisiva. La numero 10 giallorossa ha sbloccato la gara al 25′, trasformando un calcio di rigore e ha poi raddoppiato al 71′ della ripresa, chiudendo definitivamente i conti.

3 volte campionesse in 4 anni

Grazie a questo successo, le giallorosse mantengono un vantaggio di 6 punti sullInter. In virtù della superiorità negli scontri diretti, il distacco non è più colmabile nelle ultime due giornate di campionato. Le giallorosse sono campionesse d’Italia per la terza volta negli ultimi quattro anni.

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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