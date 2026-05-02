La Roma Femminile vince contro la Ternana ed è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.

La vittoria per 2-0 contro la Ternana ha sancito matematicamente la conquista dello scudetto, con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. Protagonista assoluta del match è stata la capitana Manuela Giugliano, autrice della doppietta decisiva. La numero 10 giallorossa ha sbloccato la gara al 25′, trasformando un calcio di rigore e ha poi raddoppiato al 71′ della ripresa, chiudendo definitivamente i conti.

3 volte campionesse in 4 anni