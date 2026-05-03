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Roma, Gasperini detta la linea: quattro mosse per rifare la fascia e cambiare volto all’attacco

Redazione
Pubblicato 11 minuti fa il 03/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Gasperini detta la linea: quattro mosse per rifare la fascia e cambiare volto all’attacco

La Roma comincia a muoversi con metodo sul mercato estivo, seguendo le indicazioni del tecnico Gian Piero Gasperini. 

Mercato, Gasperini detta la linea

Interventi mirati per adattare la rosa al suo sistema di gioco, da sempre molto esigente sugli esterni e sulla fase offensiva. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le priorità sono già piuttosto definite. Il primo tassello riguarda la fascia sinistra difensiva, dove si cerca un terzino affidabile anche alla luce della possibile partenza di Angeliño, reduce da una stagione complicata sul piano fisico. Ma è soprattutto il reparto offensivo a richiedere attenzioni: Gasperini vuole rinforzi sugli esterni, con due innesti a sinistra e uno a destra per aumentare qualità e profondità negli ultimi trenta metri.

Le mosse del club giallorosso dipenderanno inevitabilmente anche dalle uscite, che potrebbero modificare strategie e tempistiche. L’obiettivo resta comunque chiaro: costruire una squadra più funzionale e dinamica, senza stravolgimenti, ma con innesti capaci di incidere davvero nel progetto tecnico della prossima stagione.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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