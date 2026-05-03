La Roma comincia a muoversi con metodo sul mercato estivo, seguendo le indicazioni del tecnico Gian Piero Gasperini.



Mercato, Gasperini detta la linea

Interventi mirati per adattare la rosa al suo sistema di gioco, da sempre molto esigente sugli esterni e sulla fase offensiva. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le priorità sono già piuttosto definite. Il primo tassello riguarda la fascia sinistra difensiva, dove si cerca un terzino affidabile anche alla luce della possibile partenza di Angeliño, reduce da una stagione complicata sul piano fisico. Ma è soprattutto il reparto offensivo a richiedere attenzioni: Gasperini vuole rinforzi sugli esterni, con due innesti a sinistra e uno a destra per aumentare qualità e profondità negli ultimi trenta metri.