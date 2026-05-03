Dybala priorità alla Roma: Paulo aspetta i Friedkin

Il Boca juniors è la sua alternativa ai giallorossi. Paulo aspetta i Friedkin.

Mercato, Dybala vuole restare nella Capitale

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Paulo Dybala aspetta la Roma: non ci sono trattative concrete con il Boca Juniors e la priorità resta la permanenza in giallorosso. La decisione sul futuro arriverà dopo il confronto tra Gasperini e Friedkin, ma il tecnico considera l’argentino un punto fermo e un valore aggiunto per la nuova squadra.