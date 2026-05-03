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Dybala priorità alla Roma: Paulo aspetta i Friedkin

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 03/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Dybala priorità alla Roma: Paulo aspetta i Friedkin

Il Boca juniors è la sua alternativa ai giallorossi. Paulo aspetta i Friedkin. 

Mercato, Dybala vuole restare nella Capitale

Corriere dello Sport (J. Aliprandi)Paulo Dybala aspetta la Roma: non ci sono trattative concrete con il Boca Juniors e la priorità resta la permanenza in giallorosso. La decisione sul futuro arriverà dopo il confronto tra Gasperini e Friedkin, ma il tecnico considera l’argentino un punto fermo e un valore aggiunto per la nuova squadra.

A smentire le voci di un ritorno imminente in Argentina è stata anche Oriana Sabatini: nessuna pressione, sarà Dybala a scegliere seguendo il cuore. Intanto l’attaccante è vicino al rientro dopo l’infortunio: contro la Fiorentina dovrebbe partire dalla panchina per poi tornare titolare. Sul futuro resta in attesa, ma con la volontà di restare almeno un altro anno a Roma.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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