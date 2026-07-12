Roma, al via la nuova stagione: Gasperini ritrova la squadra a Trigoria tra assenze e dubbi di mercato

Primo giorno di lavoro per i giallorossi: convocati attesi in mattinata, Pellegrini resta fuori mentre Soulé è ancora al centro delle trattative

La nuova stagione della Roma prenderà ufficialmente il via domenica 13 luglio, quando la squadra si ritroverà al centro sportivo di Trigoria per il primo giorno di lavoro agli ordini di Gian Piero Gasperini. L’organico, tuttavia, non sarà ancora al completo: alcuni calciatori sono ancora in vacanza, altri sono impegnati al Mondiale per Club, mentre diversi elementi stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici. L’elenco dei giocatori convocati per l’avvio del ritiro non è stato ancora comunicato. La società renderà nota la lista soltanto nella mattinata di domani, anche se al momento non sono attese particolari sorprese.

Durante la preparazione estiva, i giallorossi sosterranno una serie di test amichevoli per ritrovare la migliore condizione. Dopo le prime uscite a Trigoria contro formazioni del territorio, la squadra volerà in Francia per affrontare il Cannes. Successivamente sono previste diverse gare nel Regno Unito, tra cui quella contro il Brighton, considerata una delle più impegnative del programma estivo. La tournée si concluderà in Germania con la sfida al Borussia Dortmund, in programma al Signal Iduna Park.

Per quanto riguarda i singoli, Lorenzo Pellegrini non prenderà parte al raduno inaugurale. Il capitano della Roma è ancora alle prese con il recupero da una ricaduta dell’infortunio che lo aveva costretto a saltare il derby di ritorno. Restano inoltre da definire gli ultimi dettagli relativi al rinnovo del contratto, ma la sua assenza non è collegata alla situazione contrattuale. Una volta risolto il problema fisico, il centrocampista tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo.

Resta aperto anche il capitolo mercato. Matiascontinua a essere tra i profili maggiormente seguiti in questa finestra di trasferimenti. L’esterno argentino è nel mirino del Sunderland guidato da Florent Ghisolfi, dove potrebbe ritrovare il suo ex compagno Enzo Le Fée. Nonostante le voci di mercato, il giocatore dovrebbe essere regolarmente presente a Trigoria per l’inizio della preparazione.