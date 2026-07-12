Calciomercato Roma, non solo il Manchester United: anche il Liverpool su Manu Konè

Il nome di Manu Konè ha attirato l’attenzione di diversi club europei, in particolare in Premier League.

Secondo quanto riferito The Kopite View, il Manchester United non è l’unico club inglese che si è fatto avanti per il centrocampista francese. Anche il Liverpool, infatti, ha puntato gli occhi sul classe 2001 ed è rimasto impresso dalle sue prestazioni disputate al mondiale con la Francia.

La posizione della Roma

La questione che riguarda il club capitolino e il settlement agreement è ancora appesa ad un filo, epotrebbe essere la pedina da sacrificare per tornare a placare le acque ed evitare future sanzioni. La società giallorossa, dal canto suo, ha fissato un prezzo pari a. Tuttavia, però, lanon sarebbe del tutto intenzionata a far partirevista la sua centralità all’interno del gioco di