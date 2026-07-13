Roma, parte la stagione: Gasperini dirige il primo allenamento, D’Amico osserva da vicino

A Trigoria prende il via il ritiro estivo dei giallorossi: presente anche il nuovo direttore sportivo, mentre Wesley si allena regolarmente con il gruppo

La nuova annata della Roma è ufficialmente iniziata. Nella giornata di oggi il club giallorosso ha dato il via alla preparazione estiva con il tradizionale raduno presso il centro sportivo di Trigoria, dove squadra e staff si sono ritrovati per inaugurare la stagione. Nel corso del pomeriggio è andata in scena la prima seduta di allenamento del ritiro. A guidare il lavoro sul campo è stato Gian Piero Gasperini, che ha iniziato a mettere in pratica le proprie idee insieme al gruppo a disposizione.

Ad assistere alla sessione c’era anche il nuovo direttore sportivo, rimasto a bordo campo per seguire attentamente il lavoro della squadra e osservare da vicino i primi movimenti del nuovo corso romanista. Arrivano inoltre indicazioni positive sul fronte. Il calciatore ha svolto l’intera seduta insieme ai compagni, allenandosi regolarmente con il resto del gruppo fin dal primo giorno di ritiro, un segnale incoraggiante in vista della preparazione estiva.