L’ora della Roma

Inizia una nuova stagione della Roma. Oggi a Trigoria solo 14 giocatori di movimento, incluso Dybala. Assenti i nazionali, si aspettano Pellegrini e Celik.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Esattamente cinquanta giorni dopo la vittoria di Verona, la Roma si raduna a Trigoria. Rispetto alla partita che ha riportato i giallorossi in Champions League dopo sette lunghi anni non ci saranno volti nuovi, anzi. Qualche pezzo si è perso per strada come, per esempio, El Shaarawy che ha segnato l’ultimo gol ed ha salutato. Con lui hanno lasciato anche Tsimikas, Ferguson e Zaragoza. Non ci saranno neanche Celik, Ndicka, Malen, Salah-Eddine ed El Aynaoui che avranno a disposizione qualche giorno in più di vacanza causa Mondiale. Assente, ovviamente, Koné che è ancora in corsa.

Il ritiro della Roma

Gasperini aggregherà qualche ragazzo della Primavera, ma il gruppo almeno per i primi giorni sarà ridotto all’osso. Togliendo i portieri e i giovani, saranno solamente 14 i giocatori di movimento a disposizione fin da subito. Si aggiungeche firmerà il rinnovo per un altro anno ed è pronto per iniziare la sua quinta stagione nella Capitale.

Assente Pellegrini che ancora non ha prolungato il contratto, nei prossimi giorni ci saranno altri contatti tra le parti per arrivare alla fumata bianca. Completamente recuperato Wesley che ha smaltito la lesione muscolare all’adduttore rimediata prima del Mondiale e già da una settimana si allena a Trigoria tra palestra e campo. Ad accogliere la squadra ci sarà anche il ds Tony D’Amico, un emissario dei Friedkin, mentre è ancora in dubbio la presenza di Ryan ormai atteso da diverse settimane ma ancora lontano da Roma.

I giocatori entro le 12 dovranno presentarsi a Trigoria. Prima i controlli al Campus per le solite visite mediche poi la prima sgambata nel pomeriggio. Da domani si comincerà a fare sul serio: doppie sedute e i test con delle squadre locali (Primavera, Sorianese e Trastevere). La prima amichevole è in programma il 16 luglio, domenica 19 la seconda, il 23 o il 24 la terza ed ultima prima di quelle in giro per l’Europa. Due settimane ad alta intensità a Trigoria prima della seconda parte del ritiro in Galles.