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Roma, parte la stagione 2026/27: i convocati di Gasperini

Guido Rufino
Pubblicato 5 ore fa il 13/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, parte la stagione 2026/27: i convocati di Gasperini

La nuova stagione della Roma è ufficialmente iniziata. Questa mattina Trigoria ha riaperto le porte ai giallorossi per il raduno estivo. 

I convocati

Tra i giocatori presenti spicca Paulo Dybala, fresco di rinnovo con il club giallorosso. Insieme ai big della rosa, Gasperini ha deciso di aggregare stabilmente alla prima squadra anche alcuni giovani del vivaio: Luigi Cherubini, Marash Kumbulla, Mattia Mannini, Alessandro Reale e Riccardo Pagano, chiamati a mettersi in mostra fin dai primi giorni di preparazione.

Primo allenamento

Dopo il ritrovo della mattinata, la squadra tornerà in campo alle 18:00 per sostenere il primo allenamento della stagione agli ordini di Gasperini. Sarà il primo vero contatto con il campo dopo la pausa estiva e l’inizio del lavoro atletico e tattico in vista dei prossimi impegni.

Il programma

La preparazione entrerà subito nel vivo. Per la giornata di domani è infatti prevista una doppia seduta di allenamento a Trigoria, con Gasperini intenzionato a intensificare fin da subito i carichi di lavoro per mettere benzina nelle gambe della squadra in vista dell’inizio della stagione.

Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per il raduno:

Angelino
Cristante
De Marzi
Dovbyk
Dybala
Ghilardi
Gollini
Hermoso
Mancini
Pisilli
Rensch
Soulé
Svilar
Vasquez
Vaz
Wesley
Ziolkowski

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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